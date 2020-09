Uomini e Donne: il lifting di Gemma Galgani non convince, le critiche dal web (Di martedì 8 settembre 2020) La dama torinese ha creato scalpore per la scelta di fare il lifting. Ma pare che sui social in molti non siano stati convinti del risultato Uomini e Donne: Gemma Galgani ha fatto il lifting Lunedì 7 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi sarà sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45. Le prime registrazioni, come di consueto, si sono svolte molto prima, in particolare nell’ultima settimana di agosto. Come avevamo appreso dalle anticipazioni la grande novità dell’inizio di questa stagione è stata Gemma Galgani che ha deciso di fare il ... Leggi su kontrokultura

nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - GOZANDOLAVIDA_ : RT @itsrigel: Ylenia prende poco meno di 1000 al mese se le va bene, i suoi colleghi arrivano anche a 1500 ma ci devono stare gli idioti de… - hierony03952272 : RT @ChuckieeTheDoll: #uominiedonne crea dipendenza e causa gravi danni al cervello, la cannabis (oltre i 21/25 anni) no. Legalizziamo la ca… -