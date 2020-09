Tutela ambientale, controlli lungo la valle del fiume Sarno (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante la campagna di controlli, tesi a reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti da parte di imprese operanti nelle aree del Bacino Idrologico del fiume Sarno, da parte dei Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Anche nel corso del mese di agosto sono stati effettuati numerosi accessi presso opifici industriali operanti lungo il corso del fiume Sarno e dei suoi principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola, al fine di verificare l’eventuale presenza di scarichi abusivi nonché la regolarità di quelli censiti. I Carabinieri del Gruppo per la Tutela ambientale di Napoli, con i dipendenti NOE di Napoli e Salerno e ... Leggi su anteprima24

A sud-est dell’Isola del Giglio, del cui comune fa parte, a sud dell’Argentario, emerge come un’apparizione l’isola più meridionale dell’Arcipelago Toscano: Giannutri. Le sue case sparse, unite al suo ...

Scarichi abusivi e abbandono rifiuti: continuano i controlli sul fiume Sarno

Grazie a controlli costanti e a interventi mirati, i Carabinieri stanno scoprendo e sanzionando numerosi illeciti ambientali da parte di aziende e laboratori di analisi. Numerosi anche i sequestri Con ...

