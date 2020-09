Trasporti pubblici a Roma, si continua a viaggiare ammassati: zero distanziamento e nessun controllo, la testimonianza (Di martedì 8 settembre 2020) Non sono nuove le immagini di autobus e metro presi d’assalto nella Capitale in barba a tutti i divieti e a tutte le misure anti-Covid. nessun distanziamento sociale, troppe persone a bordo. Sì tutti con la mascherina, ma senza alcuna distanza. Una situazione sempre più invivibile per i tanti pendolari che ogni mattina devono usufruire dei mezzi pubblici sopratutto per andare a lavoro. Troppo pochi i mezzi messi a disposizione, tant’è che – come specifica una cittadina – i bus sarebbero ugualmente affollati visto che passerebbero ogni 15-20 minuti. “Situazione di questa mattina alle 7.30 sul 781 e due fermate dal capolinea. Purtroppo inutile anche sottolineare di aspettare quello successivo perché con una frequenza di passaggio che va dai 15/20 minuti, la situazione si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La scuola riparte. Anche in Spagna. Dove le lezioni riprendono proprio in questi giorni, così come in Italia, dove la partenza per la maggior parte delle Regioni è prevista per il 14 settembre.

