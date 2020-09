Sarri al vetriolo: “Mi mandate via, ma la Juventus è inallenabile” (Di martedì 8 settembre 2020) E’ trascorso un mese esatto da quanto la Juventus nella figura di Andrea Agnelli in particolare ha maturato la decisione di esonerare Maurizio Sarri. In molti si sono espressi tra allenatori ed opinionisti esperti di calcio riguardo il suo allontanamento, giudicato prematuro. Si è detto anche che il club bianconero non ha dato il tempo all’ex allenatore del Napoli e che la società non lo ha affiancato, né per quanto riguarda le scelte di mercato né quando si trattava di difenderlo. Occorre comunque ricordare che le motivazioni che riguardano il suo esonero non sono esclusivamente imputabili al rendimento non brillante della Juventus dello scorso anno. A condizionare la scelta, la sua apparente estraneità con il mondo bianconero, il rapporto non buono con molti membri dello spogliatoio e con ... Leggi su tuttojuve24

