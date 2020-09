Riapertura delle scuole nel Lazio, i genitori devono misurare la febbre ai figli ogni mattina: ecco tutte le info (Di martedì 8 settembre 2020) Manca sempre meno alla Riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. La Regione Lazio ha stilato una serie di informazioni utili per i genitori degli alunni che ritorneranno tra i banchi in piena sicurezza. Riapertura delle scuole nel Lazio: ecco tutte le info Lo studente per andare a scuola non deve avere i seguenti sintomi: tosse, mal di gola, raffreddore, mal di testa, diarrea, vomito o dolori muscolari. I genitori devono misurare la febbre al figlio tutte le mattine. E’ bene sapere che bisogna comunicare sempre le assenze del bambino per motivi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

