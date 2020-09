Pizza rustica con ripieno di zucchine: la ricetta veloce a meno di 3 euro! (Di martedì 8 settembre 2020) Pizza rustica con ripieno di zucchine: economica, semplice e veloce! Ecco una ricetta velocissima da preparare all’ultimo minuto, ma non per questo meno gustosa. E’ una ricetta semplicissima la può preparare chiunque, non è importate tagliare la pasta sfoglia (parte superiore) in modo decorativo si può anche adagiare il disco di impasto così come da confezione, la cosa importante è che, in tal caso, va bucherellato con i rebbi di una forchetta. Ingredienti che occorrono per la Pizza rustica con ripieno di zucchine sono: 2 Rotoli Pasta sfoglia rotondi; 3 zucchine; una barattolino piccolo di piselli; 300 g Ricotta ... Leggi su pianetadonne.blog

80ila : RT @homemadebybenny: PIZZA RUSTICA PATATE E SPECK ?? Ricetta ?? - rosalba_noto : RT @homemadebybenny: PIZZA RUSTICA PATATE E SPECK ?? Ricetta ?? - ColliniG1 : RT @homemadebybenny: PIZZA RUSTICA PATATE E SPECK ?? Ricetta ?? - iavaronegrazia : RT @homemadebybenny: PIZZA RUSTICA PATATE E SPECK ?? Ricetta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pizza rustica Ricetta torta salata cicoria e salsiccia, un mix classico per una torta rustica e saporita dissapore