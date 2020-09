Pescara, arriva Valdifiori: è ufficiale (Di martedì 8 settembre 2020) Pescara - arriva un altro acquisto per il Pescara di Massimo Oddo . Il club abruzzese ha infatti ufficializzato di aver prelevato a titolo definitivo Mirko Valdifiori , esperto centrocampista classe ... Leggi su corrieredellosport

Altro colpo di mercato per il Pescara di Massimo Oddo. Il club abruzzese ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista ex Spal, Mirko Valdifiori. Non si ferma il mercato del Pescara Calcio. Dopo la ...

Napoli, le sfide con Pescara e Sporting su Sky in pay per view

Napoli amichevoli pay per view – Il Napoli prosegue la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione, che per i partenopei prenderà il via domenica 20 settembre con la prima giornata di Serie ...

