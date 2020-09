Neil di Art Attack costretto a smentire: «Non sono io Banksy» (Di martedì 8 settembre 2020) Vi ricordate Neil di Art Attack? Si tratta di Neil Buchanan, il conduttore UK di Art Attack, noto anche in Italia perché nel programma condotto da Giovanni Muciaccia aveva un suo piccolo spazio, una sorta di rubrica in cui creava opere d’arte con materiali di recupero oppure metteva su delle vere e proprie installazioni di landing art con sabbia, legnetti, foglie. Ultimamente si era diffusa una fan theory: Neil è Banksy. LEGGI ANCHE > Giovanni Muciaccia spiega la crisi di governo con un attacco d’arte Neil è Banksy, la fake news che è diventata virale Il tutto è partito da un fan che sosteneva che Neil Buchanan, come Banksy (lo street Artist la cui ... Leggi su giornalettismo

