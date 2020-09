Neandertal, scoperto il più antico Dna dell’Europa centro-orientale: è di 80mila anni fa (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Il più antico Dna dell’uomo di Neandertal mai trovato in Europa centro-orientale risale a 80mila anni fa. E’ quanto accertato da uno studio coordinato dall’Università di Bologna e pubblicato su Scientific Reports. Una scoperta straordinaria di studiosi che hanno rinvenuto il Dna analizzando un dente molare nella grotta di Stjnia, sull’altopiano Cracovia-Czestochowa, in Polonia. “Si tratta di un reperto rinvenuto in un sito archeologico impegnativo: siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato grazie ad un forte approccio multidisciplinare”, dice Sahra Talamo, professoressa dell’Università di Bologna. “Questo studio rappresenta un grande esempio di come l’orologio genetico molecolare ... Leggi su ilprimatonazionale

