Minacce di morte alla giudice di linea colpita da Djokovic (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA - Insulti e Minacce di morte per la giudice di linea colpita da una pallettata di Novak Djokovic un paio di giorni fa, agli Us Open . La donna, Laura Clark, è stata oggetto di frasi pesantissime ... Leggi su corrieredellosport

seemoneneephose : finito adesso di ascoltare fine line di harry styles dopo varie minacce di morte e sto dicendo ciò non avrei mai voluto dire: è bellissimo - DocThomas : RT @bladistic: Questo @matteosalvinimi produce le vostre fake news. Odio, violenza, sessismo, minacce di morte. Questo è un gruppo leg… - generacomplotti : RT @bladistic: Questo @matteosalvinimi produce le vostre fake news. Odio, violenza, sessismo, minacce di morte. Questo è un gruppo leg… - Chris_GiordanoQ : RT @gaelle14juillet: Repubblica Democratica del Congo: minacce di morte al Premio Nobel per la pace @DenisMukwege - l'uomo che ripara le do… - bladistic : Questo @matteosalvinimi produce le vostre fake news. Odio, violenza, sessismo, minacce di morte. Questo è un g… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte

TORINO - Minacce di morte e frasi pesantissime sui social per la giudice di linea colpita da una pallettata di Novak Djokovic domenica, agli Us Open. La donna, Laura Clark, è stata oggetto insulti, co ...''Una cosa tristissima e molto preoccupante. Oggi vedrò il sindaco di Colleferro, per portare il segno di vicinanza dello Stato, sia spirituale sia perché siamo pronti ad analizzare nel profondo quest ...