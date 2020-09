Mafia, torna in carcere boss di Palermo Centro “Totuccio” Milano (Di martedì 8 settembre 2020) Palermo (ITALPRESS) – torna in carcere il boss di Palermo Centro “Totuccio” Milano. I finanzieri del nucleo di Polizia economico – finanziaria di Palermo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura, hanno dato esecuzione a un'ordinanza del Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame, che ripristina la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Salvatore Milano, detto “Totuccio o Tatieddu”, in relazione al reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso. I fatti risalgono agli anni 2016 e 2017, quando le indagini dei finanzieri del Gico consentirono di accertare il ruolo attivo di ... Leggi su liberoquotidiano

