Lite furibonda a Uomini e Donne tra Tina e Pamela Barretta, la dama pubblica le prove (video) (Di martedì 8 settembre 2020) Uomini e Donne è appena iniziato e già cominciano le liti super trash tra i vari protagonisti del programma. Dopo lo scontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che ha infuocato il debutto del dating-show, un’altra accesa Lite ha coinvolto Pamella Barretta e Tina Cipollari. La colpa è ovviamente di Enzo Capo. Tina accusa Pamela di essere una stalker Solo pochi giorni fa, Pamela Barretta si era resa protagonista di una discussione via social con il suo ex Enzo Capo. Tra i due ex del trono over sono volati insulti senza mezzi termini che avevano fatto molto discutere. Durante la seconda puntata di Uomini e Donne, la 36enne pugliese è arrivata in studio per raccontare ... Leggi su tutto.tv

xanaxcolazione : Leggera irritazione alle corde vocali dopo lite furibonda con madre (scannate simili neanche in pubertà) - infoitcultura : Elodie e Marracash, aria di crisi? Lite furibonda al ristorante e le lacrime della cantante - infoitcultura : Elodie e Marracash, lite furibonda in vacanza: lacrime dopo un messaggio - CCKKI : #NewYork: #lite furibonda all'imbarco del volo per #Atlanta, l'aereo non parte. -

Ultime Notizie dalla rete : Lite furibonda Milano, lite furibonda davanti ai figli. Uomo ferisce la ex moglie al volto con un coccio Il Mattino Accoltella il fidanzato in casa durante la lite: «Mi picchiava, mi sono difesa»

L’aggressione nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre in un appartamento di Corea. L’uomo è finito in ospedale, la compagna è ora indagata per lesioni LIVORNO. Una lite furibonda tra due conv ...

Sentieri sonori 2020: escursione e concerto sotto le stelle a Casa Marina con gli Orange Car Crash

Concludiamo la rassegna con un’escursione di ampio respiro lungo le pendici del Monte Rua per portarci in quota nella suggestiva cornice di Casa Marina dove, immersi nel giardino botanico dei Colli Eu ...

L’aggressione nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre in un appartamento di Corea. L’uomo è finito in ospedale, la compagna è ora indagata per lesioni LIVORNO. Una lite furibonda tra due conv ...Concludiamo la rassegna con un’escursione di ampio respiro lungo le pendici del Monte Rua per portarci in quota nella suggestiva cornice di Casa Marina dove, immersi nel giardino botanico dei Colli Eu ...