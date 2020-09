Liev Schreiber e Laura Morante girano a Venezia Across the River and Into the Trees (Di martedì 8 settembre 2020) Liev Schreiber e Laura Morante nel cast di Across the River and Into the Trees, le riprese a ottobre a Venezia, nel cast anche Javier Camara e Matilda De Angelis. Liev Schreiber e Laura Morante si preparano a girare Across the River and Into the Trees, adattamento del romanzo di Ernest Hemingway Di là dal fiume e tra gli alberi. Le riprese prenderanno il via a ottobre a Venezia, nel cast anche Javier Camara e Matilda De Angelis. Across the River and Into the Trees verrà girato a Venezia e ... Leggi su movieplayer

