**Libano: Conte, ‘Italia in prima linea e continuerà ad esserlo’** (Di martedì 8 settembre 2020) Beirut, 8 set. (Adnkronos) – “La mia visita vuole confermare la storica amicizia e vicinanza dell’Italia soprattutto in questo momento, dopo la tragica esplosione del 4 agosto scorso. Esprimo il sincero cordoglio del governo e di tutta la comunità nazionale al popolo libanese, per un evento che ha scosso l’intera comunità internazionale”. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte subito dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun. “C’è un’antichissima tradizioni di rapporti intensissimi – ha proseguito – legami, rinsaldati da intense cooperazione che vanno avanti da molti anni, un legame che si è ravvivato ancor più in questo momento di emergenza. L’Italia subito è stata in prima linea e ... Leggi su meteoweb.eu

