Lazio, ecco Muriqi la torre di Inzaghi (Di martedì 8 settembre 2020) Finalmente Vedat Muriqi alla Lazio, il nuovo attaccante che Inzaghi dovrà valorizzare in questa stagione ricca di impegni (il tecnico aspetta anche l'ufficialità di Fares). Alla fine le cifre sono da record per la gestione Lotito, superati Milinkovic e Correa, resta inattaccabile il primato di Zarate con oltre 20 milioni. Poco sotto, c'è il centravanti del Kosovo pagato 17,5 milioni di euro di quota fissa a cui aggiungere un milione e mezzo di bonus e il 5% sulla eventuale futura rivendita. Una trattativa estenuante, seguita dal giocatore non senza preoccupazioni visto che aveva già raggiunto da tempo l'accordo con la Lazio: guadagnerà due milioni più bonus fino al 2025. La sua storia è da bomber pane e cipolla, cresciuto senza il padre perso da bambino quando ha imparato ... Leggi su iltempo

