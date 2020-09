Juventus, Rampulla: “Pirlo una scommessa, per l’attacco dico Suarez” (Di martedì 8 settembre 2020) L’ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, dice la sua ai microfoni di TMW Radio, sulla Juventus e i suoi nuovi acquisti. Per l’ex portiere, la scelta di affidarsi a Pirlo per la panchina può essere considerata a tutti gli effetti una scommessa, ma potrebbe essere la mossa giusta: “La scelta di Pirlo è stata estrema e coraggiosa, iniziare alla Juventus senza aver mai allenato non è facile, ma a volte certe scommesse si vincono e mi auguro sia una di quelle. Pirlo è stato un grande centrocampista e allenatore in campo, ma fino alla panchina c’è un bel salto, una bella differenza. Potrebbe comunque essere la mossa giusta”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo reclama: sfida da 35 milioni LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

