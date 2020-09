Giorgio Armani: la linea principale presentata in diretta su La7 (Di martedì 8 settembre 2020) Un “esperimento” che coniuga moda e tv: Giorgio Armani presenterà la sua linea principale, il prossimo 26 Settembre su La7 La prossima Milano Fashion Week, in programma dal 22 al 26 Settembre 2020, deve fare i conti con la pandemia ancora in atto ed è così costretta a reinventarsi, a trovare nuovi modi per mostrarsi. Un esperimento interessante, che coniuga alta moda e televisione è quello approntato da Giorgio Armani che ha deciso di presentare la propria linea principale in diretta televisiva, nella prima serata di La7, il 26 Settembre (in contemporanea con la trasmissione sul sito Armani.com e su quello della Camera Nazionale della Moda). La ... Leggi su zon

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - HuffPostItalia : Giorgio Armani sfila per la prima volta in diretta tv e a porte chiuse: 'Così arriverò a tutti' - Corriere : Armani: «Trasformo le sfilate in uno show in diretta tv» - crrn_pogi : giorgio armani sling bag?? - Clubpromos : #gratuit - Echantillon de parfum AQUA DI GIO PORFONDO Giorgio armani GRATUIT #echantillon -