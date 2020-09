Giordano, apertura pirotecnica. Fuori dal coro inizia così: guardate le facce terrorizzate dei figuranti in studio | Video (Di martedì 8 settembre 2020) Il caos scuola sbarca a Fuori dal coro. La nuova stagione si apre in modo pirotecnico, con Mario Giordano che plana in studio, letteralmente, a bordo di un banco con le rotelle. La ministra dell'Istruzione Luciana Azzolina ha protestato con veemenza, spiegando di aver letto "accuse ingiuste" riguardo ai ritardi delle forniture, ma Giordano infierisce: "Donato! I banchi con le rotelle! A che cosa diavolo servono? A fare gli auto-scontri". E via agli scontri (veri) con alcuni figuranti, in alcuni casi decisamente spiazzati dalla veemenza del padrone di casa. Una anticipazione, in miniatura, di quanto accadrà alla riapertura delle scuole il 14 settembre. Leggi su liberoquotidiano

Cri_Giordano : @HeikoMaas Il Bundestag è il ?? della nostra democrazia.È il parlamento più visitato al mondo ed è sinonimo di aper… - giordano_yasmin : @LaStampa Grazie ancora! Non chiediamo l'apertura delle frontiere ma solo ricongiungimenti familiari in sicurezza!… -

Ultime Notizie dalla rete : Giordano apertura Coronavirus, i contagi risalgono: rinunce subito, o la scuola non partirà Corriere della Sera Teatro Giordano, no del Comune alla transazione con Raco: sconfessata la linea Landella-Cangelli

Con 18 voti a favore e l’astensione dei due consiglieri del Movimento Cinque Stelle Quarato e Fatigato, il Consiglio Comunale di Foggia, nella riunione di oggi 4 settembre, ha deliberato di non accogl ...

Atto finale sul Teatro Giordano, il Consiglio boccia la transazione. Tutte le verità di Cangelli, Cavaliere e Landella prima della sentenza

Ultimo atto del melodramma foggiano sul Teatro Umberto Giordano. La scena madre finale, che dirà se sarà giocoso o pucciniano col sacrificio tragico dell’eroina, è rinviata a gennaio 2021, quando sarà ...

Con 18 voti a favore e l’astensione dei due consiglieri del Movimento Cinque Stelle Quarato e Fatigato, il Consiglio Comunale di Foggia, nella riunione di oggi 4 settembre, ha deliberato di non accogl ...Ultimo atto del melodramma foggiano sul Teatro Umberto Giordano. La scena madre finale, che dirà se sarà giocoso o pucciniano col sacrificio tragico dell’eroina, è rinviata a gennaio 2021, quando sarà ...