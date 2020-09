GF VIP 5, tutte le novità svelate da Alfonso Signorini, dal cast a come sarà la nuova casa (Di martedì 8 settembre 2020) Non manca molto al debutto in TV del Grande Fratello Vip 5, che comincerà il 14 settembre con un doppio appuntamento settimanale. I concorrenti ufficiali del GF VIP sono già stati annunciati e anche TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato una foto con il cast al completo. Quando andrà in onda il Grande Fratello Vip 5 Dall’immagine del noto settimanale, è emerso che i VIP pronti a varcare la porta rossa sono gli stessi che vi avevamo annunciato ma c’è un anche nuovo concorrente, l’influencer Denis Dosio. Ora, a svelare qualche novità in più è Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello, che sarà affiancato da Pupo e Antonella Elia, che ha preso il posto di Wanda Nara, impegnata in Francia con altri lavori, ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni che gli ... Leggi su tutto.tv

franpomoio : @yeolsplaylist io sono stata “fortunata” ad aver imparato la lezione grazie a justin, che negli anni si è dimostrat… - TipaDi_Liam : @maizenaa @louissmilex Si amo sei vip ora facciamo i big money tutte e tre - rafcar2004 : @trash_italiano Scusa Alfonso ! Ma dall'isola dei famosi ce li riporti di nuovo quasi tutti al GF vip ? E dai ma ch… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, al via la nuova edizione: tutte le sorprese nel cast - adrianobusolin : RT @Max42556433: @adrianobusolin Ma io mi chiedo? Perché tutte queste specie di vip... Hanno cosi tanta paura di salvini??? -