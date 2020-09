“Essere sua figlia mi ha fatto soffrire”: la confessione di Jasmine Carrisi su Al Bano (Di martedì 8 settembre 2020) Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e ha intrapreso la carriera musicale seppure molto diversa da quella del padre. Da non molto tempo è uscito il suo primo singolo che si intitola “Ego”. Uscito su tutte le piattaforme musicali sta ottenendo un notevole successo soprattutto fra i giovani. Lo stile è totalmente opposto rispetto a quello del cantautore pugliese. Il genere di Jasmine Carrisi va dal rap alla trap. Nonostante ciò Al Bano sostiene sua figlia. A tal proposito la stessa Jasmine in un’intervista per Gente aveva dichiarato: “Mio padre dice che certi messaggi legati a droga e alcol non gli piacciono assolutamente. Lui viene da un altro ... Leggi su velvetgossip

