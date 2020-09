È ricominciato il processo di estradizione di Julian Assange (Di martedì 8 settembre 2020) (Ffoto: Guy Smallman/Getty Images)Dopo la pausa dovuta al Covid-19, il 7 settembre è ripreso a Londra il processo di estradizione sul caso di Julian Assange. Si tratta di un’udienza probatoria volta a verificare se le accuse formulate dai procuratori americani – violazione dell’Espionage Act (legge del 1917 che, in buona sostanza, punisce gli atti di spionaggio) attraverso la pubblicazione di documenti diplomatici e militari segreti su WikiLeaks nel 2010 – siano fondate. Il procedimento presieduto dal giudice distrettuale Vanessa Baraitser dovrebbe concludersi agli inizi di ottobre e, se la corte inglese dovesse confermare la sussistenza dei capi di imputazione, Assange sarebbe costretto a ritornare degli Stati Uniti e a subire un ulteriore processo, ... Leggi su wired

