Diasorin in partnership con Memed per diagnosi risposta immunitaria (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Diasorin e Memed hanno annunciato oggi, 8 settembre, la costituzione di una partnership strategica con l’obiettivo di accelerare la diffusione di un nuovo signature test delle proteine basato sulla risposta immunitaria del paziente. In base all’accordo, Diasorin ha ottenuto i diritti alla commercializzazione del test Memed BV sulle piattaforme della famiglia LIAISON e attraverso questa partnership Diasorin e Memed renderanno il test Memed BV disponibile su oltre 5.000 sistemi LIAISON XL e LIAISON XS già installati nel mondo. Memed ha sviluppato il test Memed BV, una tecnologia che integra l’apprendimento automatico con la ... Leggi su quifinanza

