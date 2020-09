Covid a Napoli, focolaio al Cardarelli: «Bloccati congedi e ferie di medici e infermieri» (Di martedì 8 settembre 2020) La direzione sanitaria dell'ospedale Cardarelli di Napoli ha bloccato le ferie del personale medico e infermieristico e i congedi dei dirigenti «a seguito dell'andamento della curva... Leggi su ilmessaggero

Hanno paura ma continuano a lavorare con tenacia e professionalità gli infermieri dell'ospedale Cardarelli che in queste settimane hanno vissuto in prima linea il nuovo aumento di contagi da coronavir ...

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha manifestato la propria gioia per il ritorno agli allenamenti dopo la positività al Covid-19 Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è ritornato ad allenarsi do ...

