Come sarà il presente "ibrido" della Bocconi (Di martedì 8 settembre 2020) Per l'Università Bocconi di Milano affrontare lo scenario di una convivenza col Covid rappresenta “una grande opportunità di capire e sperimentare qualcosa di veramente nuovo rispetto al passato”. “Cerchiamo di guardare oltre la contingenza - spiega all'AGI il Rettore Gianmario Verona - questa situazione può essere il volano per un'università ancora più digitale. Ho 'sentito' molti anticorpi contro il digitale, sembra che fare corsi in digitale significhi diventare un'università telematica o a distanza. In realtà, l'università deve continuare a vivere fisicamente, deve essere nel Campus e chiedere la presenza degli studenti, ma non bisogna sottovalutare l'importanza del digitale Come la abbiamo compresa appieno in questi sei mesi”. Non c'è il rischio, secondo Verona, ... Leggi su agi

flashpoke : Io vorrei tornare a muovermi nel solco della tradizione ma mantenere i vantaggi che ha portato la d a d, come sar…… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bertini: 'Il Parma è molto cambiato, il progetto parte da Liverani, chissà come sarà accolto dalla tifose… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bertini: 'Il Parma è molto cambiato, il progetto parte da Liverani, chissà come sarà accolto dalla tifose… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bertini: 'Il Parma è molto cambiato, il progetto parte da Liverani, chissà come sarà accolto dalla tifose… - napolimagazine : IL COMMENTO - Bertini: 'Il Parma è molto cambiato, il progetto parte da Liverani, chissà come sarà accolto dalla ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Ricreazione, ingressi, classi pollaio: gli studenti “anticipano” come sarà il rientro in classe TGCOM Ricreazione, ingressi, classi pollaio: gli studenti “anticipano” come sarà il rientro in classe

Il 14 settembre la maggior parte delle regioni italiane riaprirà le proprie classi. Eppure le informazioni trapelate dagli istituti sono ancora frammentarie e spesso confuse. Ammesso che sia arrivato ...

"Il 2023 sarà l'anno del Perugino". Via ai preparativi per il cinquecentenario

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Il 14 settembre la maggior parte delle regioni italiane riaprirà le proprie classi. Eppure le informazioni trapelate dagli istituti sono ancora frammentarie e spesso confuse. Ammesso che sia arrivato ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...