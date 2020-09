Brexit, Johnson fa il duro: "Intesa a ottobre o No Deal" (Di martedì 8 settembre 2020) Davide Zamberlan L'avvertimento alla vigilia dei nuovi negoziati. Il FT: "Pronta una legge per aggirare i punti dell'accordo" La Brexit è tornata. Ha viaggiato sottotraccia in questi mesi, oscurata dalla crisi pandemica e dopo 7 infruttuosi round negoziali succedutisi a partire da marzo, una volta a Bruxelles, la successiva veniamo noi a Londra per ricambiare il favore, comincia oggi l'ottavo incontro tra le due delegazioni. Cosa cambia ora? Come si è ripetuto decine di volte nella saga della Brexit, il tempo sta per finire. Che questa volta la pressione stesse aumentando lo aveva messo in chiaro il caponegoziatore britannico David Frost che in un'intervista al Mail on Sunday aveva ribadito come Londra non cederà sui due punti principali che separano le parti: pesca e aiuti di stato. Si è poi aggiunto lo scoop del ... Leggi su ilgiornale

