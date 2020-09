Bologna: Medel out per 2/3 settimane a causa di una lesione al semimembranoso destro (Di martedì 8 settembre 2020) Il Bologna ha pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni del centrocampista Gaby Medel. Di seguito il comunicato del club: Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso destro: i tempi di recupero sono di circa 2-3 settimane Foto: Twitter Bologna. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

