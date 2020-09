Bologna, infortunio Medel: out 2-3 settimane (Di martedì 8 settembre 2020) Gary Medel ha subito un infortunio che lo terrà fuori 2-3 settimane Il Bologna dovrà fare a meno di Gary Medel per poco meno di un mese. Il cileno ha subito un infortunio e il club rossoblù, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le sue condizioni. «Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso destro: i tempi di recupero del centrocampista cileno sono stimati in circa 2-3 settimane». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Bologna | Si ferma #Medel: il comunicato ufficiale

