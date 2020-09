Antonella Mosetti mal di gola e raffreddore, contagiata forse in spiaggia (Di martedì 8 settembre 2020) Antonella Mosetti ha già da tempo rivelato che il suo tampone è risultato positivo dopo le vacanze in Sardegna. Ha già avuto modo di difendere i locali più famosi della splendida isola e a Oggi è un altro giorno ha proseguito spiegando come e dove secondo lei ha preso il coronavirus. 20 giorni in Sardegna e solo una serata, Antonella Mosetti conferma di non avere fatto molta vita mondana, poca movida perché non è più una ragazzina e non sente il bisogno di andare di continuo in discoteca o far festa. La sua vacanza in Sardegna era per riposarsi e rilassarsi ma a casa è tornata da positiva. La showgirl dà colpa al fatto che ha abbassato la guardia in spiaggia. Antonella Mosetti I SINTOMI CHE ... Leggi su ultimenotizieflash

matteograndi : La vita è fatta di scelte. Sulla Costituzione puoi scegliere di stare dalla parte di Cassese o da quella di Di Mai… - gossipblogit : Antonella Mosetti: 'Il virus è dietro l'angolo, lo puoi prendere in qualsiasi momento' - LetoAndry : RT @matt__vecchio: la cosa più rilevante che abbia mai fatto antonella mosetti in tutta la sua “”””””carriera”””””” è stata avere il covid… - matt__vecchio : la cosa più rilevante che abbia mai fatto antonella mosetti in tutta la sua “”””””carriera”””””” è stata avere il c… - toysblogit : Antonella Mosetti: 'Il virus è dietro l'angolo, lo puoi prendere in qualsiasi momento' -