Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv: l’intervista a Matteo Salvini, temi e tutti gli ospiti (Di martedì 8 settembre 2020) Torna con una nuova stagione in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata ci sarà l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini sull’attualità politica, economica e sociale. Si parlerà delle prossime elezioni regionali, del referendum confermativo sul taglio dei parlamentarli e sulla situazione dei contagi e della gestione dell’emergenza Covid-19. Fuori dal Coro, puntata martedì 8 settembre 2020: ospiti, Anticipazioni e servizi Tanti gli argomenti e le testimonianze. Ampia pagina nel corso della puntata all’imminente apertura delle scuole con molti edifici che risultano chiusi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

