Alfonso Signorini: “Sono terrorizzato dal contagio” (Di martedì 8 settembre 2020) Alfonso Signorini è pronto per far ripartire una nuova edizione del Grande Fratello Vip che ufficialmente andrà in onda dal 14 settembre e prevede due appuntamenti settimanali. Il direttore di Chi si è impegnato tutta l’estate per mettere insieme un cast in grado di divertire ma anche appassionare i telespettatori e a quanto pare è riuscito a sorprendere. Al suo fianco in studio dove tornerà anche il pubblico in numero limitato Antonella Elia e Pupo, opinionisti che sapranno animare la puntata del serale con le loro posizione a volte sopra le righe. Attesa è soprattutto Antonella Elia personaggio spontaneo e non in grado di trattenersi qualunque cosa voglia dire, aspetto che piace molto a Signorini. A Tv sorrisi e canzoni il direttore di Chi ha confessato d’essere emozionato ... Leggi su quotidianpost

