Alberto Matano a La Vita in diretta: “Abbiamo paura” (Di martedì 8 settembre 2020) Nuova stagione de La Vita in diretta per Alberto Matano, che ha dato il benvenuto al suo pubblico senza nascondere il suo sentimento di paura. Il conduttore ne ha parlato ieri, 7 settembre, in apertura della prima puntata della trasmissione. La Vita in diretta, le parole di Alberto Matano al pubblico Archiviate le vacanze dopo la tormenta sul “caso Cuccarini” , Alberto Matano torna al suo impegno quotidiano nei palinsesti del pomeriggio Rai con La Vita in diretta. Il primo appuntamento del format è stato sigillato da un importante messaggio del conduttore, che ha parlato a cuore aperto al suo pubblico dopo la pausa estiva. In un clima decisamente ... Leggi su thesocialpost

lestirpatore : Ecco cosa scrivevano gli espertoni faziosi di #tuttalativu. Risultato: Alberto Matano a #LaVitaInDiretta ha fatto u… - MMastrantuono : RT @bubinoblog: Alberto Matano parte in gran forma. Oltre il 16,5% per la nuova #LaVitainDiretta. #AscoltiTv - zingarella_a_ : RT @8antonio8989: 16,5% per la prima puntata de #lavitaindiretta condotta da Alberto Matano, che ottiene più di due punti di share in più r… - GossipItalia3 : Alberto Matano a ‘La vita in diretta’, stoccata alla D’Urso: «Qui niente caffeuccio» #gossipitalianews - MarioManca : #AscoltiTv: tra #lavitaindiretta che supera #Pomeriggio5 e il trionfo di #uominiedonne, ecco come è andata… -