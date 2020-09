Al posto di blocco con la birra in mano (Di martedì 8 settembre 2020) Il 33enne aveva un tasso alcolemico pari all'1,82 per mille. La sua patente è stata ritirata sul posto Leggi su media.tio.ch

b090706 : @chiarda @lubenasich Un autovelox segnalato è pericoloso, un invito all'inchiodata. È come un'ispezione in azienda… - bx1ale_cia : @gogginsgog @natolibero68 @DuranteGenova @martinacarletti @visigallidavide @italiasovrana @lorenzdonofrio @Gitro77… - AlbPiz : @Straccia2 @ArtureaPalus Il famoso fare qualcosa 'a cazzo di cane'. Ma al posto di questa cazzata, una legge sull'a… - megapesa : RT @unamacchiaverde: per una senza patente sento posto di blocco dei quercia way too deeply - Notiziedi_it : Salerno, fugge al posto di blocco e si schianta contro il guardrail | videoagenzie -

Ultime Notizie dalla rete : posto blocco Fugge al posto di blocco e si schianta. Era ubriaco e aveva sniffato cocaina Corriere Adriatico Al posto di blocco con la birra in mano

MENZNAU - Patente ritirata sul posto e inchiesta aperta nei confronti di un 33enne svizzero, incappato ieri in un controllo della polizia a Menznau, nel canton Lucerna, con un tasso alcolemico ben al ...

“Il Recovery Fund può dare la spinta decisiva all’Europa. Ma servono riforme”

La cancelliera tedesca Angela Merkel saluta il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al summit di Bruxelles sul Recovery Fund Photo by Thierry Monasse/ Un provvedimento di portata rivoluzion ...

MENZNAU - Patente ritirata sul posto e inchiesta aperta nei confronti di un 33enne svizzero, incappato ieri in un controllo della polizia a Menznau, nel canton Lucerna, con un tasso alcolemico ben al ...La cancelliera tedesca Angela Merkel saluta il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al summit di Bruxelles sul Recovery Fund Photo by Thierry Monasse/ Un provvedimento di portata rivoluzion ...