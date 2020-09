5 serie britanniche da recuperare (Di martedì 8 settembre 2020) Dieci anni fa la televisione britannica ospitava l’adattamento di uno dei film made in Uk più belli del ventesimo secolo, This Is England. This is England ’86 debuttava il 7 settembre su Channel 4, seguito l’anno dopo da ’88, mentre il 13 settembre del 2015 esordiva l’ultimo capitolo, il ’90. Uno spaccato disarmante e vitale del Regno Unito con una manciata di personaggi – la coppia formata da Woody e Lol in primis e quello splendido villain in cerca di redenzione che era Combo – indimenticabili interpretati da giovani attori dal talento mostruoso destinati a una folgorante carriera, e di cui avevamo parlato tempo fa proprio trattando l’argomento serie da recuperare. Questa volta ci concentriamo sulle produzioni britanniche che probabilmente sono sfuggite ad alcuni e che ... Leggi su wired

teladadipingere : RT @iwanttoki__youu: Guardare le serie tv britanniche in italiano dovrebbe essere un crimine - iwanttoki__youu : Guardare le serie tv britanniche in italiano dovrebbe essere un crimine - petalidiirose : Serie tv britanniche che mi consigliereste? - debscaccia : Mi mancano solo due episodi e poi ho finito anche la seconda stagione. Le serie britanniche sono troppo corte ?? #Misfits -

Ultime Notizie dalla rete : serie britanniche Doc Martin: La serie britannica si concluderà con la stagione 10 ComingSoon.it Ayrton Senna, Netflix produrrà una mini-serie in otto episodi sul pilota brasiliano [VIDEO]

Netflix produrrà una docu-serie in otto parti sulla vita e la carriera della leggenda della Formula 1 Ayrton Senna. La serie, che sarà realizzata dal produttore cinematografico brasiliano Fabiano Gull ...

Brexit: sul “Guardian” documenti riservati, l’Ue non ha più fiducia nel governo del Regno Unito

(Londra) “Documenti fatti trapelare dalla Ue rivelano che Bruxelles non ha più fiducia nel Regno Unito proprio mentre riprendono le trattative sulla Brexit”. Con questo titolo il quotidiano inglese eu ...

Netflix produrrà una docu-serie in otto parti sulla vita e la carriera della leggenda della Formula 1 Ayrton Senna. La serie, che sarà realizzata dal produttore cinematografico brasiliano Fabiano Gull ...(Londra) “Documenti fatti trapelare dalla Ue rivelano che Bruxelles non ha più fiducia nel Regno Unito proprio mentre riprendono le trattative sulla Brexit”. Con questo titolo il quotidiano inglese eu ...