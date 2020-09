Willy ucciso, dal gip i quattro fermati per l'omicidio (Di lunedì 7 settembre 2020) A due giorni dal pestaggio mortale che ha visto vittima il ventunenne Willy Monteiro, la cittadina di Colleferro è ancora incredula e questa mattina tanti residenti hanno voluto partecipare, nella centralissima pizza Italia, ad un minuto di silenzio in ricordo della giovane vittima. Un commosso applauso ha salutato Willy, giovane aiuto-cuoco che abitava a Paliano, mentre commercianti e attività hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto. Intanto i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno proseguito le indagini per chiarire quanto avvenuto in via Oberdan, davanti al pub La Movida dove Willy, come hanno raccontato agli inquirenti alcuni testimoni, sarebbe intervenuto a difesa di un suo amico nel corso di una banalissima lite. «Uno sgarbo» il suo intervento che non sarebbe stato gradito dal gruppo ... Leggi su iltempo

HuffPostItalia : Willy ucciso di botte a 21 anni, a Colleferro, perché aveva difeso un amico. Arrestati 4 giovani - TeresaBellanova : L'altra sera a #Colleferro, provando a sedare una rissa, Willy è stato ucciso, massacrato di botte. Le mie condogli… - LaStampa : Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Ma… - flowersiall : RT @anikeatable: Willy Monteiro 21 anni, è stato pestato a sangue e ucciso da 4 persone (italianissime) tra i 22 e 26 anni già noti alle fo… - tg2rai : 'Se sono stati loro devono pagare'. Al Tg2 il fratello di due dei quattro fermati a #Colleferro. Rabbia e dolore ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy ucciso La mamma di Willy, ucciso mentre difendeva l’amico: “Non ha mai fatto del male a nessuno” La Stampa L'omicidio di Willy Monteiro: le reazioni di condanna

Giustizia per Willy, il ragazzo ucciso a Colleferro per aver tentato di sedare una rissa: centinaia di post su tutti i social network si uniscono nel condannare la violenza e il razzismo Willy Monteir ...

Willy Monteiro, dal gip i quattro fermati per l'omicidio a Colleferro

A due giorni dal pestaggio mortale che ha visto vittima il ventunenne Willy Monteiro, la cittadina di Colleferro è ancora incredula e questa mattina tanti residenti hanno voluto partecipare, nella ...

Giustizia per Willy, il ragazzo ucciso a Colleferro per aver tentato di sedare una rissa: centinaia di post su tutti i social network si uniscono nel condannare la violenza e il razzismo Willy Monteir ...A due giorni dal pestaggio mortale che ha visto vittima il ventunenne Willy Monteiro, la cittadina di Colleferro è ancora incredula e questa mattina tanti residenti hanno voluto partecipare, nella ...