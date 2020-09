US Open: Djokovic squalificato si scusa sui social (Di lunedì 7 settembre 2020) US Open, Djokovic squalificato dopo aver colpito una giudice di linea con la pallina: sui social le scuse ai tifosi del tennista serbo “Chiedo scusa agli US Open e a tutti coloro che sono stati colpiti dal mio comportamento: sono desolato“. Inizia così il post di scuse di Novak Djokovic, tennista di fama internazionale squalificato dopo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Eurosport_IT : Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice d… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - sportli26181512 : US Open 2020, Djokovic multato dopo la squalifica: perde in totale 260mila dollari: Novak Djokovic è stato multato… - AngoloNews2018 : #Tennis, #USOpen2020: Novak #Djokovic Djokovic espulso, il caso è singolare e clamoroso -