Ultimi episodi di Daredevil 2 su Rai4, poi arriva la terza stagione: trame del 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Si conclude Daredevil 2 su Rai4. Stasera, 7 settembre, andranno in onda gli Ultimi due episodi della seconda stagione in cui vedremo il supereroe Marvel (interpretato da Charlie Cox) si troverà faccia a faccia con la Mano, riuscendo a trovare l’inaspettato aiuto di Elektra e non solo. Si parte dall’episodio 2×12 dal titolo Il buio in fondo al tunnel, di cui vi riportiamo la sinossi: Daredevil rischia tutto per salvare un vecchio amicio. Karen segue una pista pericolosa. L’ufficio legale della Nelson and Murdock potrebbe aver raggiunto il suo ultimo atto. A seguire, il finale di stagione, l’episodio 2×13 intitolato Una giornata fredda a Hell’s ... Leggi su optimagazine

