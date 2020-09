Ufficiale: Udinese, Perica va al Watford (Di lunedì 7 settembre 2020) Attraversi i propri canali ufficiali, l’Udinese ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Stipe Perica al Watford. Di seguito il comunicato della società: Udinese Calcio comunica la cessione di Stipe Perica al Watford Fc.L’attaccante croato, arrivato in Friuli nel gennaio 2015, si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo dopo aver collezionato, con la maglia dell’Udinese, 71 presenze e messo a segno 11 gol tra campionato e Coppa Italia. A Stipe l’in bocca al lupo per la nuova avventura e il ringraziamento, da parte del Club, per la professionalità e l’impegno dimostrati du​rante la sua esperienza in bianconero. Udinese Calcio comunica la cessione di Stipe Perica ... Leggi su alfredopedulla

UDINE - L'Udinese saluta ufficialmente Stipe Perica. L'attaccante croato arrivato in Friuli nel gennaio del 2015, vola al Watford a titolo definitivo dopo 71 presenze e 11 reti con la maglia bianconer ...

