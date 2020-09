Ufficiale: Genoa, Destro ha rinnovato (Di lunedì 7 settembre 2020) Con una nota Ufficiale il Genoa ha comunicato che Mattia Destro sarà ancora un giocatore rossoblù. Il 29enne nativo di Ascoli, attaccante, ha giocato solo otto partite nell’ultima stagione, dopo cinque anni al Bologna in cui ha totalizzato 115 presenze e 19 reti. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Sono molti gli ex calciatori del Genoa ad aver espresso gli auguri al vecchio Grifo che proprio oggi compie 127 anni dalla fondazione. An ...Genova – Buon compleanno vecchio Grifone. Oggi il Genoa spegne 127 candeline, come gli anni passati dal giorno della fondazione il 7 settembre 1893. È un compleanno strano quello del vecchio Balordo, ...