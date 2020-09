Shark Week, Mike Tyson ospite stasera su Discovery (Di lunedì 7 settembre 2020) Torna l'appuntamento cult per tutti gli amanti degli squali, la Shark Week, la settimana più adrenalinica dell'anno, arriva su Discovery Channel alle ore 21:00. Torna l'appuntamento cult per tutti gli amanti degli squali, e non solo. La Shark Week, la settimana più adrenalinica dell'anno interamente dedicata ai predatori più affascinanti e feroci del Pianeta, arriva in prima tv assoluta stasera su Discovery Channel fino a domenica 13 settembre dalle ore 21:00. Con 10 speciali in prima TV assoluta, insieme ai titoli più spettacolari delle precedenti edizioni, la settimana di programmazione offre un imperdibile appuntamento da trascorrere in compagnia di queste creature tanto misteriose quanto magnifiche. A chiudere in bellezza il ciclo, ... Leggi su movieplayer

JLCueto : Mi meta va a ser ver una shark week con la @zelmirarascon -

Ultime Notizie dalla rete : Shark Week Shark Week, Mike Tyson ospite stasera su Discovery Movieplayer.it Shark Week, Mike Tyson ospite stasera su Discovery

Torna l'appuntamento cult per tutti gli amanti degli squali, la Shark Week, la settimana più adrenalinica dell'anno, arriva su Discovery Channel alle ore 21:00. Torna l'appuntamento cult per tutti gli ...

Immortala il salto record, mai registrato prima di oggi, di uno squalo bianco

Uno squalo bianco è stato immortalato durante un salto record, mai registrato prima di oggi. Lo squalo, fotografato da Chris Fallows a Seal Island, in Sud Africa, ha raggiunto con un balzo i 4,5 metri ...

Torna l'appuntamento cult per tutti gli amanti degli squali, la Shark Week, la settimana più adrenalinica dell'anno, arriva su Discovery Channel alle ore 21:00. Torna l'appuntamento cult per tutti gli ...Uno squalo bianco è stato immortalato durante un salto record, mai registrato prima di oggi. Lo squalo, fotografato da Chris Fallows a Seal Island, in Sud Africa, ha raggiunto con un balzo i 4,5 metri ...