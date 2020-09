Serie A, stadi chiusi fino a fine anno? (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus e Serie A, stadi chiusi fino alla fine del 2020? Al momento la priorità la scuola. La sensazione è che nelle prossime settimane possa riprendere il tira e molla sulla riapertura degli stadi di Serie A ai tempi del coronavirus. Il nuovo Dpcm, valido dal 7 al 30 settembre, non contempla la riapertura degli stadi per i grandi eventi. Quindi al momento l’unica certezza è che gli stadi resteranno chiusi almeno fino alla fine del mese. Evidentemente dal mondo del calcio c’è una sorta di pressione o comunque una volontà di ragionare alla riapertura degli impianti seguendo rigidi protocolli di sicurezza, ma la ... Leggi su newsmondo

MarcoBellinazzo : La riapertura di stadi e palazzetti è cruciale. Si potrebbe iniziare con un 30% per abbonati. Ciò garantirebbe trac… - stebillo : RT @AndreaInterNews: @capuanogio Giovanni, agli italiani non frega niente della Formula 1. Doveva ripartire la Serie A e ci siamo riusciti.… - AndreaInterNews : @capuanogio Giovanni, agli italiani non frega niente della Formula 1. Doveva ripartire la Serie A e ci siamo riusci… - sportli26181512 : Zampa: 'Inter-Milan del 17 ottobre? Ipotizzabile pubblico a San Siro': La sottosegretaria alla Salute: 'Il 4 ottobr… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Calcio, si gioca dovunque. In molti paesi gli stadi restano vuoti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie stadi Lo “sblocca stadi” accelera i cantieri della Serie A da Milano a Roma Il Sole 24 ORE Napoli, De Magistris: “Stadi, apriamo a un terzo degli spettatori”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, auspica una riapertura degli stadi al pubblico: le parole del primo cittadino partenopeo L’eventuale riapertura degli stadi in vista del ritorno del campionat ...

Conte firma il decreto, stadi chiusi al pubblico fino al 30 settembre

Oggi entra in vigore il decreto ministeriale firmato da Giuseppe Conte sull’impossibilità per i tifosi di accedere agli stadi italiani fino al 30 settembre. Dunque, le prima giornate dei campionati di ...

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, auspica una riapertura degli stadi al pubblico: le parole del primo cittadino partenopeo L’eventuale riapertura degli stadi in vista del ritorno del campionat ...Oggi entra in vigore il decreto ministeriale firmato da Giuseppe Conte sull’impossibilità per i tifosi di accedere agli stadi italiani fino al 30 settembre. Dunque, le prima giornate dei campionati di ...