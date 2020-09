Scuola, Vincenzo De Luca: “In Campania obbligatorio lo screening sierologico per tutto il personale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Regione Vincenzo De Luca: “A livello nazionale si è deciso che è volontario, ma in Campania dovrà essere obbligatorio”. “Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si è deciso che è volontario. In Campania dovrà essere obbligatorio”. A dirlo … Leggi su 2anews

Agenzia_Ansa : 'Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico'. Lo ha detto il pre… - Elisabe94838092 : RT @vocedelpatriota: Scuola. Iannone (FdI): In Campania Vincenzo Azzolina e Lucia De Luca rinvieranno inizio anno scolastico. - LauraL07620640 : RT @Agenzia_Ansa: 'Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico'. Lo ha detto il president… - peucezia : RT @Agenzia_Ansa: 'Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico'. Lo ha detto il president… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico'. Lo ha detto il president… -