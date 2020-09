Scuola, De Luca: “Si riparte il 24 settembre, screening sierologico obbligatorio” (Video) (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha anticipato la decisione che sarà ufficializzata dalla giunta nel pomeriggio di oggi. De Luca ha anche detto che sarà effettuato lo screening obbligatorio per tutto il personale della Scuola su base obbligatoria e non volontaria come stato sancito invece dal governo nazionale. L'articolo Scuola, De Luca: “Si riparte il 24 settembre, screening sierologico obbligatorio” (Video) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

