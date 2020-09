Salvini a Napoli, Alviti: “Dovrà chiedere scusa al popolo napoletano” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’11 Settembre sarò anche io in Piazza della Posta Centrale (Piazza Matteotti) a Napoli quando verrà Matteo Salvini”. Sono queste le parole di Giuseppe Alviti. Parole chiare, dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna, quelle pronunciate non da un militante della sinistra antagonista dei centri sociali o da un candidato di sinistra della coalizione che sostiene il governatore Vincenzo De Luca, ma di Giuseppe Alviti, sindacalista di lungo corso, candidato alla carica di consigliere regionale nel collegio elettorale di Napoli nella lista di Forza Italia, scritte sulla propria pagina Facebook. “Certamente – insiste Alviti – non per salutarlo ma per ... Leggi su anteprima24

