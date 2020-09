Renault E-Tech, l'ibrido che viene dalla Formula 1 (Di lunedì 7 settembre 2020) Renault E-Tech non è solo una sigla come tante di cui l'universo dell'automotive è costellato. Dietro poche lettere si racchiudono anni di investimenti e sforzi ingegneristici che hanno portato alla nascita del primo sistema full hybrid concettualmente davvero alternativo rispetto a quello che Toyota ha inventato ormai oltre 25 anni fa. Un powertrain totalmente inedito coperto da oltre 150 brevetti che è già disponibile sulla Clio, ma anche sulla Captur e sulla Mégane; in queste ultime due è declinato come ibrido plug-in, ovvero con una batteria più capace e la possibilità di ricaricarla collegandola alla rete elettrica, così da avere un'autonomia a zero emissioni di alcune decine di chilometri: 50 su percorsi misti e fino a 65 in città, dove si sfrutta al massimo il ... Leggi su gqitalia

MilanoCitExpo : Renault E-Tech, l’ibrido che arriva dalla Formula 1 #DipartimentoInnovazioneTecnologia - RValdemburg : Renault Captur, ibrido alla spina da Formula 1 La nuova versione ibrida plug-in del SUV compatto della Losanga è e… - AUTOilmensile : #Renault E-Tech Hybrid, dalla #F1 alla strada - LiveGPit : Donne e Motori | Vicky Piria debutta in #formularenault con Bhai Tech! Di @scalerandi_g - AutoMaurigSrl : RT @renaultitalia: Renault #Clio festeggia i 30 anni all’insegna dell’innovazione cercando di rispondere sempre nel miglior modo possibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Tech Renault E-Tech, l ibrido che arriva dalla Formula 1 Wired.it Tutti in fila per loro: ecco le 10 auto più vendute in Italia

Incentivi governativi e grandi campagne promozionali: il mix ha funzionato e ad agosto il mercato dell’auto in Italia ha reagito, con vendite a -0,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, dopo la déb ...

Formula 1: l’annuncio di Renault, torna uno storico marchio

Renault ha annunciato un sostanziale rebranding a partire dall’anno prossimo: la squadra parteciperà nella stagione 2021 di Formula 1 con il nome di Alpine F1 Team. Già noto per i record e i successi ...

Incentivi governativi e grandi campagne promozionali: il mix ha funzionato e ad agosto il mercato dell’auto in Italia ha reagito, con vendite a -0,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, dopo la déb ...Renault ha annunciato un sostanziale rebranding a partire dall’anno prossimo: la squadra parteciperà nella stagione 2021 di Formula 1 con il nome di Alpine F1 Team. Già noto per i record e i successi ...