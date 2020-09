Proroga Naspi e Dis-coll 2020: come funziona, decorrenza, scadenze, esclusioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Nuova Proroga di due mesi per gli ammortizzatori sociali di sostegno al reddito (ossia Naspi e DIS-coll 2020). Infatti, la vecchia Proroga – sempre di due mesi – da parte del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stata nuovamente differita dal recente Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), a causa del protrarsi della pandemia e del contagio da Coronavirus in Italia. Ma chi sono i soggetti che possono beneficiarne? Ebbene, l’art. 5 del menzionato decreto legge dispone espressamente che, i soggetti per i quali il periodo ordinario dell’indennità Naspi e DIS-coll sia scaduto tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020, possono beneficiare della Proroga di ... Leggi su leggioggi

