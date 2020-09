Paura a Roma: fiamme in un appartamento a Centocelle (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ divampato un incendio in un appartamento ubicato al primo piano di una palazzina composta da 5. E’ successo nel quartiere Centocelle, in via dei Ciclamini nr.85. Le fiamme hanno coinvolto una sola camera dell’abitazione e non hanno recato danni rilevanti alla struttura. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto la squadra di Tuscolano 2 (12a) dei vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma Roma choc, cane senza guinzaglio aggredisce due bambini di 9 e 6 anni nel parco: feriti Il Messaggero Roma, bambini di 6 e 9 anni azzannati da un cane: prognosi riservata

Un pomeriggio di giochi trasformatosi in dramma: è quanto successo a due bambini, azzannati da un cane in un parco romano. Cosa è successo? Paura a Roma, dove due bambini sono stati azzannati da un ca ...

‘Devi indossare la mascherina’, lei si rifiuta e scatta la sanzione. Ecco tutti i controlli nelle stazioni ferroviarie del Lazio

7375 persone identificate, 3 persone arrestate, 15 denunciate in stato di libertà, di cui 2 minori, 418 le pattuglie impegnate in stazione, 7 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 2 al reg ...

