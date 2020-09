Pasta con tonno e crema di peperoni (Di lunedì 7 settembre 2020) La è una ricetta veramente semplice, rapida e comoda da preparare. Un piatto originale e perfetto per questi giorni di grande caldo. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta (fusilli, penne rigate, farfalle, oppure Pasta lunga)2 peperoni grandi (gialli o rossi)250 gr. di tonno (se usate le scatolette: 5 da 52gr.)4-5 Acciughe sott’olio10 capperi1/2 cipolla piccolaSale q.b.Olio evo q.b.Origano (opzionale)Peperoncino piccante (opzionale)Per preparare la iniziate pulendo i peperoni e poi tagliandoli grossolanamente e poi lavateli bene sotto abbondante acqua corrente. Intanto tagliate la cipolla e mettete l’olio extravergine di oliva in padella. Fate rosolare e poi aggiungete la cipolla, le acciughe e i ... Leggi su termometropolitico

sole24ore : Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano - mocettast : @CBugliano Io vieterei anche la circolazione di quei ciclisti che si sono abbuffati di pasta e fagioli con cotiche… - duesoli : RT @Davidone74: Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano @sole24ore - Rizzi2Rizzi : RT @Davidone74: Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano @sole24ore - Davidone74 : Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta con Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano Il Sole 24 ORE Dieta del rientro: 10 buone abitudini (universali) per tornare in forma dopo le vacanze

Poche regole per tutti Mai come quest’anno le abbiamo desiderate per riprenderci da un lungo periodo (di grande preoccupazione) trascorso in isolamento sociale. E adesso che, per la maggior parte deg ...

Gran Premio d’Italia: l’AlphaTauri, con Gasly, è nella storia

A Monza risuona l’Inno Italiano grazie ad una stupenda AlphaTauri che vince con Pierre Gasly nell’apoteosi del disastro Ferrari A Monza è successo di tutto, probabilmente anche tutto quello che non ti ...

