Milano, topi alla scuola di via Verga: materna resta chiusa. I genitori: "Delusione" (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 settembre 2020 - E' il giorno della riapertura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. Ma non per tutti: mancato rientro dei bambini nella scuola di via Verga, zona Ticinese. A far ... Leggi su ilgiorno

AdamartArt : RT @rep_milano: Scuola dell'infanzia con i topi, salta la riapertura dell'istituto Verga [di TIZIANA DE GIORGIO] [aggiornamento delle 14:47… - romi_andrio : RT @qn_giorno: #Milano, topi alla scuola di via Verga: materna resta chiusa. I genitori: 'Delusione' - Yogaolic : #Milano Topi nella scuola, slitta la riapertura post covid della materna - qn_giorno : #Milano, topi alla scuola di via Verga: materna resta chiusa. I genitori: 'Delusione' - ale74ru : RT @rep_milano: Scuola dell'infanzia con i topi, salta la riapertura dell'istituto Verga [di TIZIANA DE GIORGIO] [aggiornamento delle 14:47… -