Microsoft Surface Book 3, la nostra prova del pc con lo schermo che si stacca (Di lunedì 7 settembre 2020) Il computer camaleontico, campione di versatilità, capace di trasformarsi in un tablet nel lampo di qualche secondo, non è niente di nuovo. Anzi, è un filone che appartiene a una storia abbastanza polverosa dell'informatica, una tendenza che ha imposto a ingegneri e designer un cambio di forme e mentalità: progettare un dispositivo pensato per lavorare, capace all'occorrenza di svestire i panni formali e diventare una piattaforma per l'intrattenimento o la creatività.Come detto, tanti lo fanno, per la maggior parte, però, non proprio benissimo. Impongono di ribaltare lo schermo sul lato opposto della tastiera, ruotarlo fino ad adagiarlo, oppure accontentarsi di quello che la cerniera può, fino a dove arriva: inclinarlo solo in parte. L'effetto c'è, sulla carta tiene, ma resta poco comodo, abbastanza zoppo: bisogna ... Leggi su panorama

Nonostante Surface Duo ancora non sia giunto ufficialmente sul mercato (dal 10 settembre negli USA), Microsoft è già impegnata nella progettazione di quello che sarà il suo secondo smartphone dual scr ...

Surface Duo non arriverà in Europa prima del 2021

Per il debutto di Microsoft Surface Duo dalle nostre parti bisognerà aver pazienza: difficile possa avvenire entro la fine di quest'anno. Arriverà, ma non subito: per l’esordio di Surface Duo al di fu ...

