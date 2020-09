Lozzi: né con destra né con sinistra, mi candido con una Civica (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “Se la mia candidatura a sindaco di Roma e’ una pazzia? E’ una pazzia che voglio fare perche’ a differenza di altri politici non ho nulla da perdere nel confrontarmi con i problemi della citta’, anzi ho tutto l’interesse da cittadina a lavorare esportando il modo di lavorare che abbiamo attuato in VII Municipio dove qualche risultato lo abbiamo portato, anche su vicende che non erano di nostra diretta competenza”. Lo ha detto Monica Lozzi, presidente del VII Municipio e candidata a sindaco di Roma, intervistata nel programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su NSL Radio e TV. Si diceva che sarebbe stata lei il candidato del Movimento 5 Stelle, poi cos’e’ successo? “Quello che io chiedevo al M5S era un confronto sull’analisi oggettiva dell’attivita’ svolta per dare una ... Leggi su romadailynews

Lozzi: né con destra né con sinistra, mi candido con una Civica

